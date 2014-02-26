掳日中国劳工及遗属在华起诉日企

路透北京2月26日 -中国官方媒体报道称，北京市一家法院周三受理掳日中国劳工及遗属共37人提起的诉讼请求，后者提出赔偿及道歉诉求。

据中国媒体报道，这37人中有的是律师，有的是学者，有的则是掳日中国劳工和他们的遗属。

中国官方电视台称，起诉方要求三菱材料(5711.T)及另外一家日本企业通过中日媒体正式道歉并作出赔偿。

“鉴于无法在日本讨回公道，中国受害劳工及遗属已决心在中国国内起诉日本加害企业。”掳日劳工的家属代表张山对中新网称。

三菱材料发言人表示，由于不了解此案的详情，因此无法发表评论。

日本内阁官房长官菅义伟称知道相关报道，但这是个人与日本民间企业之间的案件，因此不愿详细置评。

“不过，根据中日两国的一项联合声明，我们认为并不存在行使这些索赔的权利，”他对记者说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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