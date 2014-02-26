掳日中国劳工及遗属在华起诉日企

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透北京2月26日 -中国官方媒体报道称，北京市一家法院周三受理掳日中国劳工及遗属共37人提起的诉讼请求，后者提出赔偿及道歉诉求。
据中国媒体报道，这37人中有的是律师，有的是学者，有的则是掳日中国劳工和他们的遗属。
中国官方电视台称，起诉方要求三菱材料(5711.T)及另外一家日本企业通过中日媒体正式道歉并作出赔偿。
“鉴于无法在日本讨回公道，中国受害劳工及遗属已决心在中国国内起诉日本加害企业。”掳日劳工的家属代表张山对中新网称。
三菱材料发言人表示，由于不了解此案的详情，因此无法发表评论。
日本内阁官房长官菅义伟称知道相关报道，但这是个人与日本民间企业之间的案件，因此不愿详细置评。
“不过，根据中日两国的一项联合声明，我们认为并不存在行使这些索赔的权利，”他对记者说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）