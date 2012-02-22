中国谴责名古屋市长否认南京大屠杀

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透北京2月22日电---中国周三谴责日本名古屋市长河村隆之（Takashi Kawamura）否认南京大屠杀事件，提醒日方应谨慎对待历史遗留问题。
最新争端表明，1931-1945年日军侵华仍影响着中日关系。
河村隆之对访日的南京官员称，1937年日军没有进行南京大屠杀。
河村隆之称：“当时南京的确有常规战争，但没有大屠杀。”
河村隆之告诉中国代表团，他的父亲二战结束时在南京得到市民善待。
“如果发生过南京大屠杀，那为何仅在八年後，南京人民还对日本士兵如此友好？”
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称：“关於日本名古屋市长否认南京大屠杀事件，中方已公开表明严正立场，同时向日方提出交涉表明严重关切。”
“南京市做出暂停与名古屋市官方交往的决定，我们对此表示理解和支持。”
今年是中日邦交正常化40周年，洪磊表示，在这样一个重要年份，日方应谨慎对待敏感历史问题。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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