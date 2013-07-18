中国官媒指责安倍玩弄危险动作

《解放军报》称，借领土问题煽动民意拉选票，安倍的一己之私或许可以收到一些短期红利，但这种引鸩止渴的做法不仅危害地区局势稳定局势，也将给日本“向右转”以鼓动。

文章称，安倍在中日钓鱼岛争端不断，形势敏感而复杂的情况下，视察距钓鱼岛仅160余公里的石垣岛。“一国领导人视察本国领土本无可厚非，但在中日钓鱼岛争端不断，形势敏感而复杂的情况下，安倍的这一举动，无疑是极其危险和不负责任的。”