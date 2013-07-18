中国官媒指责安倍玩弄危险动作

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透北京/东京7月18日 - 中国两家官方媒体周四指责日本首相安倍晋三玩弄危险政治动作，可能会威胁地区安全。此前，安倍警告中国不要在东海有争议水域扩大天然气勘探。
《解放军报》称，借领土问题煽动民意拉选票，安倍的一己之私或许可以收到一些短期红利，但这种引鸩止渴的做法不仅危害地区局势稳定局势，也将给日本“向右转”以鼓动。
文章称，安倍在中日钓鱼岛争端不断，形势敏感而复杂的情况下，视察距钓鱼岛仅160余公里的石垣岛。“一国领导人视察本国领土本无可厚非，但在中日钓鱼岛争端不断，形势敏感而复杂的情况下，安倍的这一举动，无疑是极其危险和不负责任的。”
《人民日报》则警告称，中华民族任人欺凌的时代早已一去不复返，中国完全有能力也将继续采取必要措施坚决维护领土主权。
署名为钟声的评论文章称，日本的目的就是要制造紧张，挑拨事端，进而为日本发展军力、摆脱战后国际秩序的束缚制造借口。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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