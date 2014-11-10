中国国家主席习近平会晤日本首相安倍晋三 为两国关系解冻

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透北京11月10日 - 中国国家主席习近平与日本首相安倍晋三周一进行了双方上任以来的首次正式会晤，成为双方为结束两年以来的历史和领土争端的一大突破。
这次会晤是在北京的人民大会堂举行的，三天前中日两国同意努力改善关系，并暗示愿意暂时搁置争议岛屿的问题。
日本外务省称，两国领导人在亚太领导人会议的间隙进行了会晤。(完)
(编译 白云; 审校 张荻)
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路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)