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时事要闻 | 2014年 11月 10日 星期一 12:22 BJT

中国国家主席习近平会晤日本首相安倍晋三 为两国关系解冻

路透北京11月10日 - 中国国家主席习近平与日本首相安倍晋三周一进行了双方上任以来的首次正式会晤，成为双方为结束两年以来的历史和领土争端的一大突破。

这次会晤是在北京的人民大会堂举行的，三天前中日两国同意努力改善关系，并暗示愿意暂时搁置争议岛屿的问题。

日本外务省称，两国领导人在亚太领导人会议的间隙进行了会晤。(完)

(编译 白云; 审校 张荻)

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