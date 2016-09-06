习近平与安倍晋三会面 同意改善两国关系

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透杭州9月5日 - 中国和日本周一同意改善两国关系，但在海域争端问题上，双方仍不免相互有指责。
中日两国关系长期受战争历史问题和东海主权争端纠纷影响。
“我们必须与中国一道努力，着眼大局改善两国关系，”日本首相安倍晋三在与中国国家主席习近平会晤后说道。
据新华社报导，习近平对安倍表示，双方应该排除干扰，推动中日关系早日回到正常发展轨道。
“双方应该增强责任感和危机意识，努力扩大两国关系积极面，抑制消极面，确保两国关系稳定改善，”习近平说道。
安倍在新闻发布会上称，双方同意加速两国军方有关沟通机制的会谈。
习近平指出，中日双方应该根据四点原则共识精神，通过对话磋商加强沟通，妥善处理东海问题，共同维护东海和平稳定。日方在南海问题上要谨言慎行，避免对中日关系改善造成干扰。(完)
(编译 王琛；审校 白云)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。