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时事要闻 | 2016年 9月 6日 星期二 09:43 BJT

习近平与安倍晋三会面 同意改善两国关系

路透杭州9月5日 - 中国和日本周一同意改善两国关系，但在海域争端问题上，双方仍不免相互有指责。

中日两国关系长期受战争历史问题和东海主权争端纠纷影响。

“我们必须与中国一道努力，着眼大局改善两国关系，”日本首相安倍晋三在与中国国家主席习近平会晤后说道。

据新华社报导，习近平对安倍表示，双方应该排除干扰，推动中日关系早日回到正常发展轨道。

“双方应该增强责任感和危机意识，努力扩大两国关系积极面，抑制消极面，确保两国关系稳定改善，”习近平说道。

安倍在新闻发布会上称，双方同意加速两国军方有关沟通机制的会谈。

习近平指出，中日双方应该根据四点原则共识精神，通过对话磋商加强沟通，妥善处理东海问题，共同维护东海和平稳定。日方在南海问题上要谨言慎行，避免对中日关系改善造成干扰。(完)

(编译 王琛；审校 白云)

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