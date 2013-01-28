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时事要闻 | 2013年 1月 28日 星期一 19:22 BJT

中国称对日本扩充军力感到关切

路透北京1月28日 - 中国周一对日本公布的扩军计划表示担忧。

日本防卫大臣小野寺五典周日称，日本自卫队下个财政年度将增加287人，增幅为20年来最大，目前自卫队人数约22.5万人。

中国外交部发言人洪磊指出，日本应更加重视地区国家的关切，暗指日本二战期间的残暴行为。中国认为日本对这段历史的反省不够。

“由于历史原因，日本在军事方面的动向为亚洲邻国高度重视，我们希望日方走和平发展道路，尊重本地区国家的关切，以史为鉴，多做有利于本地区和平稳定的事情。”

中日双方上周都寻求缓解钓鱼岛主权争端引发的紧张关系，中共中央总书记习近平会见日本公明党党首山口那津男时表示，重视发展中日关系。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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