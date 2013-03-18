中国在习近平领导下或寻求缓和中日领土之争

路透香港3月17日（记者 David Lague） - 中国与日本之间长达数月的角力暂告一个段落，新任国家主席习近平上任后中国看起来将在中日问题上采取缓和措施，防止意外冲突发生。

习近平上周四正式当选之前，与其关系密切的解放军总后勤部政委刘源上将发表评论，警示了中日若爆发战争将带来的危险，与之前鹰派军官的激进言论大相径庭。刘源是刘少奇之子。

另外，海事专家认为，一周前公布的重组国家海洋局的计划将加大对海洋执法力量的控制，而这些力量正处于执行中国在东海领土主权声张的前线。

专家称，刘源差不多是唯一一个公开呼吁冷静的高级军官，但是他评论的内容、时机和他与习近平紧密的关系可能暗示着转变。

“新领导人试图确定与美国的关系和外交政策，中国在海洋争端上更为克制，”布鲁金斯学会（Brookings Institution）中国外交政策研究员孙云（音）指出。

刘源表示，军队要能打仗、打胜仗。“但一个负责任的军人，应该告诉公众战争的残酷性，要付出怎样的代价。战争始终是用来保底的。”

刘源指出，长期以来的和平导致很多年轻人不知道战争是什么样子。他称，战争实际上非常残酷，代价很大，如果有其他途经解决问题，没有必要诉诸极端的暴力，中日人民的友谊是永恒的。

刘源的评论与很多鹰派军官的言论不同，不过他在评论中也没有提及南海问题。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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