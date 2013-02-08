中国称在调查日本声称的雷达照射事件

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月7日 - 中国外交部周四称，中国政府部门正在调查核实日本声称的中国军舰在东海使用火控雷达照射日方军舰的情况。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，“中方的有关部门正在对相关的报道进行认真严肃的调查核实。”

中国国防部尚未对日本方面的指责作出评论。

日本防务大臣小野寺五典本周表示，这起事件可能很快变得非常危险。他表示上述情况发生在1月30日，但需要时间进行确认。

华春莹称，实际上是日本在加剧钓鱼岛争端引发的紧张局势。

她表示，“现在的问题不是中方示强，而是日方在钓鱼岛问题上单方面采取挑衅行动，日方舰机持续在钓鱼岛海域、空域非法活动，损害中国领土主权。”

“近日来，日方人为炒作危机，制造紧张，抹黑中国形象，这一做法与改善关系的努力背道而驰。”

小野寺五典周四表示，根据联合国相关规定，中方使用火控雷达可被视为一种军事威胁，并敦促开展对话以防止再度发生类似事件。

他重申，有必要建立沟通渠道，商讨海事问题。