消息人士称中日下月将敲定军舰军机意外遭遇准则

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透东京6月26日 - 消息人士对路透称，中国和日本将于7月达成一项有关两国军舰及军机意外遭遇时通讯规则的协议，以降低发生对抗的风险。
中国军力日益壮大，且日本寻求扩大自卫队海外行动权，因此两国武装力量遭遇的机率上升。
日本《每日新闻》稍早报导称，相关通讯规则将适用于在公海和国际空域双方遭遇的情况，而中国还希望将该协议范围扩大至领海。
“我们6月19日在北京就一些方面达成了协议，并认为有必要尽快实施该机制，因此我们将继续磋商。”日本防卫大臣中谷元周五在新闻发布会上称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。