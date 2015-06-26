消息人士称中日下月将敲定军舰军机意外遭遇准则

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京6月26日 - 消息人士对路透称，中国和日本将于7月达成一项有关两国军舰及军机意外遭遇时通讯规则的协议，以降低发生对抗的风险。
中国军力日益壮大，且日本寻求扩大自卫队海外行动权，因此两国武装力量遭遇的机率上升。
日本《每日新闻》稍早报导称，相关通讯规则将适用于在公海和国际空域双方遭遇的情况，而中国还希望将该协议范围扩大至领海。
“我们6月19日在北京就一些方面达成了协议，并认为有必要尽快实施该机制，因此我们将继续磋商。”日本防卫大臣中谷元周五在新闻发布会上称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”