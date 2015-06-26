消息人士称中日下月将敲定军舰军机意外遭遇准则

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京6月26日 - 消息人士对路透称，中国和日本将于7月达成一项有关两国军舰及军机意外遭遇时通讯规则的协议，以降低发生对抗的风险。

中国军力日益壮大，且日本寻求扩大自卫队海外行动权，因此两国武装力量遭遇的机率上升。

日本《每日新闻》稍早报导称，相关通讯规则将适用于在公海和国际空域双方遭遇的情况，而中国还希望将该协议范围扩大至领海。

“我们6月19日在北京就一些方面达成了协议，并认为有必要尽快实施该机制，因此我们将继续磋商。”日本防卫大臣中谷元周五在新闻发布会上称。（完）