钓鱼岛纷争并未对日本在华商铺造成明显影响

路透中国南京9月14日电(记者 Kazunori Takada/Jane Lanhee Lee)---中日关系因钓鱼岛问题处於数年来最冰点状态，愤怒的民众掀翻了日系车，一名男子在北京扯下了日本驻华大使汽车上的日本国旗。

但在中国主要城市的商店和百货大楼里，中国民众购买日本产品的热情似乎并未减少。即便处於中日历史积怨核心的南京，日本产品的销售依然如常。

一名刚刚走出南京市中心日本电子零售店亚玛达电器的年轻人说：“我不喜欢日本，但正如西方谚语所言；‘政治是政治，经济是经济’。”

“我更看重所购商品的质量。”

中国官员和媒体针对钓鱼岛纷争对日本展开了激烈的口诛笔伐，称中国政府需要采取强硬立场，如果有必要，也可考虑采用武力。中国商务部副部长姜增伟也曾表示，中日经济和贸易关系可能会受此影响。

中日分别是世界第二和第三大经济体。双方关系的任何破损都将对全球经济造成严重後果。欧债危机和美国经济复苏疲软已然影响到全球经济。

但迄今还没有证据显示类似这种言论正影响到普通中国民众。在上海和北京，对日本商品的需求依然稳定。

甚至在南京，很多日本餐厅依然深受中国民众欢迎。传统上，南京的反日情绪比中国其他城市更高。

商店老板和售货员表示，新街口附近的日本商店和餐馆的访客流量并未减少。此前，日本称计划从本国私人业主手中购买钓鱼岛，中日关系骤然紧张。

但日本企业在华业务受此争端影响的风险也在上升。日本企业已然受到中国经济放缓的冲击。

南京大学经济学院于津平教授表示：“中日两国间的经济影响将取决於中国政府的应对举措。”称中日关系正处於数年来最紧张的状态。

“我认为影响可能会非常大。”

亚洲最大的服饰零售商--日本优衣库(9983.T)的主席兼首席执行官柳井正上周告诉路透，日本与邻国关系紧张，是令该公司感到紧张的因素之一，与此同时，有报导称，部分中国旅行社取消前往日本的旅游行程。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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