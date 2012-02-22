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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 23日 星期四 07:57 BJT

中国谴责名古屋市长否认南京大屠杀

中国外交部发言人洪磊周三在例行记者会上谴责日本名古屋市长河村隆之否认南京大屠杀事件，提醒日方应谨慎对待历史遗留问题。河村隆之对访日的南京官员称，1937年日军没有进行南京大屠杀。他说道：“当时南京的确有常规战争，但没有大屠杀。”路透

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