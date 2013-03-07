专家称中国海军试图“拖垮”日本布防钓鱼岛船只

2012年9月24日从空中拍到的中国海监船''海监66''(中)与日本海岸护卫队的船只并排行驶的资料图片。 REUTERS/Kyodo

路透香港3月7日（记者 David Lague） - 专家称，中国海军及准军事船只加紧在中日争议岛屿海域巡航，是中国针对日方必须派船监测追踪、但船只数量上处于劣势而实施的策略。

中国每日公告东海舰队的部署情况，进行海军作战演习，推出新兴战舰并发表文章呼吁扞卫领土。

“（中方）在东海的行动目的是拖垮日本海上自卫队及日本海岸警卫队，”美国海军战争学院军事战略专家霍姆斯（James Holmes）说。

直到去年下半年中日岛屿争端变得岌岌可危时，中方一直保密的军事活动才予以公开。

如今，中国人民解放军每日都通报他们在钓鱼岛海域的活动。

政治分析人士称，中国方面通报他们在钓鱼岛海域的活动，还有在国内进行宣传的作用，以展示政府扞卫领土的力量和决心。

但专家警告称，中日双方不断进行此类部署，令偶然事件或误判引发冲突的危险增加。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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