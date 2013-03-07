专家称中国海军试图“拖垮”日本布防钓鱼岛船只

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透香港3月7日（记者 David Lague） - 专家称，中国海军及准军事船只加紧在中日争议岛屿海域巡航，是中国针对日方必须派船监测追踪、但船只数量上处于劣势而实施的策略。
中国每日公告东海舰队的部署情况，进行海军作战演习，推出新兴战舰并发表文章呼吁扞卫领土。
“（中方）在东海的行动目的是拖垮日本海上自卫队及日本海岸警卫队，”美国海军战争学院军事战略专家霍姆斯（James Holmes）说。
直到去年下半年中日岛屿争端变得岌岌可危时，中方一直保密的军事活动才予以公开。
如今，中国人民解放军每日都通报他们在钓鱼岛海域的活动。
政治分析人士称，中国方面通报他们在钓鱼岛海域的活动，还有在国内进行宣传的作用，以展示政府扞卫领土的力量和决心。
但专家警告称，中日双方不断进行此类部署，令偶然事件或误判引发冲突的危险增加。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。