版本:
中国
中国财经 | 2012年 9月 19日 星期三 08:31 BJT

日产汽车在华工厂周三恢复生产

路透东京9月18日电---日本日产汽车发言人表示，日产周三将恢复在中国四家工厂的生产。

此前，受中国民众反日抗议活动的影响，日产於周一和周二暂停了在广州和郑州两城市四家工厂的生产。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐