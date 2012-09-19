日产汽车在华工厂周三恢复生产

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8752元附近
路透上海2月27日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8752元附近，较上日贬值约97点。
路透东京9月18日电---日本日产汽车发言人表示，日产周三将恢复在中国四家工厂的生产。
此前，受中国民众反日抗议活动的影响，日产於周一和周二暂停了在广州和郑州两城市四家工厂的生产。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席李超周日表示，今年将加强监管守住不发生系统性金融风险的底线。要以规范投行类业务为抓手，全面落实承销保荐责任，提升中介机构自身质量和服务质量，切实服务好实体经济。并不断丰富金融产品，更好服务广大居民财富管理。