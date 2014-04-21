中国海军司令无会见日本官员的计划--新华

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透上海4月20日 -新华社周日援引中国海军新闻发言人梁阳的话报道称，因为日本领导人的错误言行，中国海军司令吴胜利在西太平洋海军论坛期间没有与日本海上自卫队官员会面的计划。
西太平洋海军论坛年会将于周二和周三在青岛举行。
上周日，日本国家公共安全委员会委员长参拜了靖国神社。
“由于日本领导人的错误言行，和日本政府所采取的一系列错误行动，严重伤害了中国人民的感情，也严重影响了中日双边关系，在目前情况下，不适合邀请日本海上自卫队的相关舰艇来华参加海军成立日相关活动。”新华社援引梁阳的话报道称。
新华社报道称，来自孟加拉、巴基斯坦、新加坡、印尼、印度、马来西亚和文莱的七艘舰船周日已经抵达青岛，将与中国海军舰船一起举行联合演习，包括海上联合搜救。
梁阳表示，中方没有向日方发出参演邀请。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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