中国海军司令无会见日本官员的计划--新华

路透上海4月20日 -新华社周日援引中国海军新闻发言人梁阳的话报道称，因为日本领导人的错误言行，中国海军司令吴胜利在西太平洋海军论坛期间没有与日本海上自卫队官员会面的计划。

“由于日本领导人的错误言行，和日本政府所采取的一系列错误行动，严重伤害了中国人民的感情，也严重影响了中日双边关系，在目前情况下，不适合邀请日本海上自卫队的相关舰艇来华参加海军成立日相关活动。”新华社援引梁阳的话报道称。