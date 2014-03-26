中国称日本同意归还敏感核材料是向正确方向迈出的一步

路透北京3月25日 -中国周二表示，日本同意向美国归还快中子临界装置中的敏感核材料，是向正确方向迈出的一步，但日本还大量囤积了仍需要移交的其他敏感核材料。

美国总统奥巴马和日本首相安倍晋三在荷兰核安全峰会上宣布，将对数百公斤敏感核材料进行降级和处理。

中国外交部发言人洪磊就日美达成归还敏感核材料联合声明事答记者问时称：“中方欢迎该协议的达成。”

“我们赞赏并支持美方收回境外敏感核材料的努力。”

“日本还大量囤积了其他敏感核材料，仍然远远超出了自己的实际正常需求。我们希望日本进一步正视国际社会关切，继续采取切实措施，及早解决这一核材料供需严重失衡的问题。”

中国在今年早些时候对日本保有钚表示关切。（完）

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