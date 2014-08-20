中国对12家日企罚款12亿元 因垄断汽车零部件和轴承价格

路透北京8月20日 - 中国国家发展和改革委员会周三称，对12家日本汽车零部件和轴承企业罚款12.35亿元人民币，因其在两个案件中多次达成并实施价格垄断协议，违法行为持续时间超过10年。

新闻稿指出，日本八家汽车零部件企业和四家轴承企业涉嫌达成并实施了汽车零部件、轴承的价格垄断协议，违反了中国《反垄断法》规定，排除、限制了市场竞争，不正当地影响了中国汽车零部件及整车、轴承的价格，损害了下游制造商的合法权益和中国消费者利益。