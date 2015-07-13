日媒称安倍正研究9月访华的可能性

日本《朝日新闻》周六援引接近日本首相安倍晋三的消息人士报导称，安倍正在研究9月赴华与中国国家主席习近平举行峰会的可能性。该报称，中国已邀请安倍参加9月3日举行的世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动，安倍已向助手们表示，他愿意出访。但该报称，鉴于出席这样一个活动可能在日本国内引发强烈政治反应，安倍正考虑在该活动之前或者之后访问中国。路透