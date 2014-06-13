中国国防部称日方炒作中日军机“异常接近”纯属恶人先告状

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月12日 - 中国国防部称，日方炒作中国战机“异常接近”日本自卫队侦察机，旨在进一步欺骗国际社会。
日本方面称，中国战机周三在东海空域“异常接近”日方军机，日方随后提出抗议。
中国国防部称：“这是日方继5月24日妄称我军机‘异常接近’日机后再次进行的无端指责，旨在进一步欺骗国际社会，抹黑我国我军形象，制造地区紧张气氛。”
“日方这种恶劣做法罔顾事实，颠倒黑白，纯属恶人先告状。”
中国国防部称，6月11日，中方图-154飞机在中国近海有关空域正常飞行时，遭到日2架F-15飞机抵近跟踪，最近距离约30米，严重影响中方飞行安全。中国国防部网站还发布了相关视频。
中国国防部还称，同日上午，日自卫队YS-11EB和OP-3侦察机各1架在东海防空识别区内进行侦察活动。
“根据相关规定，中国空军出动2架飞机对日机进行了识别查证，与日机距离保持在150米以上。中方飞行员的操作是专业的、规范的，并保持了克制。日方飞行员的做法是危险的，具有明显的挑衅性质。”
日本外务省外务次官斋木昭隆此前召见中国驻日大使程永华，就周三事件提出抗议。（完）
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)