中国国防部称日方炒作中日军机“异常接近”纯属恶人先告状

中国国防部称：“这是日方继5月24日妄称我军机‘异常接近’日机后再次进行的无端指责，旨在进一步欺骗国际社会，抹黑我国我军形象，制造地区紧张气氛。”

中国国防部还称，同日上午，日自卫队YS-11EB和OP-3侦察机各1架在东海防空识别区内进行侦察活动。

“根据相关规定，中国空军出动2架飞机对日机进行了识别查证，与日机距离保持在150米以上。中方飞行员的操作是专业的、规范的，并保持了克制。日方飞行员的做法是危险的，具有明显的挑衅性质。”