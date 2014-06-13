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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 11:03 BJT

中国国防部称日方炒作中日军机“异常接近”纯属恶人先告状

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月12日 - 中国国防部称，日方炒作中国战机“异常接近”日本自卫队侦察机，旨在进一步欺骗国际社会。

日本方面称，中国战机周三在东海空域“异常接近”日方军机，日方随后提出抗议。

中国国防部称：“这是日方继5月24日妄称我军机‘异常接近’日机后再次进行的无端指责，旨在进一步欺骗国际社会，抹黑我国我军形象，制造地区紧张气氛。”

“日方这种恶劣做法罔顾事实，颠倒黑白，纯属恶人先告状。”

中国国防部称，6月11日，中方图-154飞机在中国近海有关空域正常飞行时，遭到日2架F-15飞机抵近跟踪，最近距离约30米，严重影响中方飞行安全。中国国防部网站还发布了相关视频。

中国国防部还称，同日上午，日自卫队YS-11EB和OP-3侦察机各1架在东海防空识别区内进行侦察活动。

“根据相关规定，中国空军出动2架飞机对日机进行了识别查证，与日机距离保持在150米以上。中方飞行员的操作是专业的、规范的，并保持了克制。日方飞行员的做法是危险的，具有明显的挑衅性质。”

日本外务省外务次官斋木昭隆此前召见中国驻日大使程永华，就周三事件提出抗议。（完）
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