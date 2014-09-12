中国民众反日游行渐成历史 日企对华投资仍谨慎有余

图为丹阳日本汽车零部件工业园内的一条路。 REUTERS/Aly Song

路透中国丹阳9月12日（记者 Norihiko Shirouzu/Kazunori Takada） - 在日本产品在华销量回升，丰田等一些大企业拟再次对华投资之际，南京附近的丹阳日本汽车零部件工业园(JAPIC)的情况却反映出两国关系的冷酷现实。

该园区2011年成立，位于上海以西200公里的丹阳。尽管入驻企业前三年免交租金，园区内仍近乎空空荡荡。

建立这家园区是丰田汽车(7203.T)前高管Kazuo Azuma的主意。该园区之行让人难以相信日企正在缓慢走出两年前中国民众反日抗议的阴影。

“我们看得到希望吗？”在华工作了超过20年的Azuma问道。“坦率讲，目前看不到。到处是风险，‘中国风险’。”

Azuma原本期待将多达400家汽车零部件厂商从日本迁移到中国，帮助他们在汽车需求向新兴市场转移的大趋势中存活下来。到2020年，中国每年的汽车销量料远超3,000万辆。中国似乎是这些希望建立基地的企业显而易见的选择。

但丹阳日本汽车零部件工业园却只有24家生产商在运营，只有预期的一半。

Azuma和丹阳市政府已经叫停了二期和三期建设。丹阳市政府已经为该项目至少投资了2.2亿元人民币。

他们还决定删除园区名字中的“日本”二字，以试图争取台湾等地与日本厂商有关系的供应商。

2012年9月，日本将钓鱼岛“国有化”，在中国引发暴力抗议和一些中国消费者抵制日货的呼声。丰田汽车、本田汽车(7267.T)和日产汽车(7201.T)等企业的在华销量大幅下滑。

2013年，日本对华直接投资下降近20%，2014年上半年又同比下滑了40%至3,008亿日圆（28亿美元）。

东南亚成为日本投资的主要目的地，投资金额是对华投资的近三倍。今年上半年，日本对东南亚的投资达8,781亿日圆。

丹阳日本汽车零部件工业园所在的丹阳市经济开发区管委会副主任荆东根认为，日本企业投资兴趣下降是暂时性的。

荆东根指出，他们对这个项目有信心，因为日本中小企业在国内的发展机会有限。

日本大型汽车厂商的销售有所回升，并给出乐观预估，似乎支持荆东根的期待。

本田计划今年在华销量增加19%至90万辆。丰田也试图将2014年在华销量提升约20%至110万辆。丰田正在考虑再次增加产能，最早可能于2018年建造一个新的组装工厂。

但规模小一些的企业仍很谨慎。

2012年，位于横滨的手动变速器供应商协和合金株式会社（Kyowa Metal Works）放弃了扩大武汉运营的机会，在雅加达附近投资20亿日圆开设了一个工厂。

“不知道中国会不会出现政治分歧。我们可能无法收回投资。”协和合金首席执行官Masumi Takashima说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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