中国警告日方就钓鱼岛问题若再生事端必遭有力反制

路透北京10月26日电---中国外交部副部长张志军就钓鱼岛问题举行中外媒体吹风会时表示，如果日方继续在钓鱼岛问题上制造事端，中方也必将采取有力的措施坚决应对。

张志军称：“中方密切关注日方在钓鱼岛海域采取什麽样的行动。下一步中国将视情决定采取什麽样的措施。”

日本政府9月的“购岛”行动导致中日关系急剧恶化，引发中国多地爆发反日示威并出现抵制日货呼声。

“如果日方一意孤行，错上加错，继续在钓鱼岛问题上制造事端，挑战中国，中方也必将采取有力的措施坚决应对。在这方面中国不缺应对措施，”张志军说道。

“我们有信心、有能力扞卫国家主权和领土完整，任何外来威胁和压力都丝毫不能动摇中国政府和人民的意志。”

日本国内媒体曾报导称，日本常务副外长河相周夫密会中方高官磋商钓鱼岛问题，出席会谈的中方高官可能包括中国外交部副部长张志军。日本内阁官房长官藤村修之後对此予以了证实。

张志军未指明双方的会谈是否取得进展。他说道：“中方在与日方的各层次接触磋商中，均严肃、全面地阐明了中国政府在钓鱼岛问题上的严正立场和维护国家领土主权的坚定意志，敦促日方承认错误，改弦更张，为妥善处理当前问题作出实实在在的努力。”

“这样才有助於两国关系重返正常的发展轨道。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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