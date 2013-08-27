（修正）中国副外长称中日没有就钓鱼岛争端进行会谈的基础（更新版）

（修正标题和内文第一段措辞）

路透北京8月27日 - 中国外交部副部长李保东周二称，中方认为中日没有就钓鱼岛争端进行会谈的基础。

李保东是在中国外交部为介绍中国国家主席习近平访问中亚四国并出席二十国集团（G20）领导人第八次会晤而举行的中外媒体吹风会上发表上述言论的。

中日关系多月来持续紧张，很大程度上是受钓鱼岛争端影响。日本首相安倍晋三试图改善中日改善，呼吁中日举行不设条件的高级别对话。

李保东称，日方呼吁中日举行高级别会谈，实际是装样子，是为了混淆视听。

他表示，领导人会见不是为了握握手、照照相，而是要解决问题。

当被问及中日领导人在G20会议间隙会面的可能性时，李保东称如果日方想安排解决问题的会面，就不要再耍嘴皮子、摆样子，而是要迈开步子。

他还称，日本国内一些政治势力在历史等问题上继续挑起事端，公然否定世界反法西斯战争的胜利成果，挑战人类良知。在这种情况下，中方如何安排日方想要的那种领导人会晤。

他强调，日本现在要做的，是拿出大视野和勇气，正视历史，以端正态度和实际行动消除两国关系健康发展的障碍。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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