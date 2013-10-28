安倍暗示日本准备带头遏制中国

路透东京10月26日 -日本首相安倍晋三在周六刊出的采访中称，由于中国威胁称若受到挑衅将予以还击，日本也准备作出更强硬反应。

中国一名已退休的外交官表示，日本任何遏制中国的举动都等同于掩盖在该地区不可告人的动机，是非常危险的。中国国防部也警告称，日本不要低估中国维护国家领土主权的决心，中国将采取一切必要的措施保护自身利益。

安倍在接受《华尔街日报》采访时称，日本应该在预防中国试图以武力实现其外交目标方面起到领头作用。

安倍说，他在最近与东盟领导人的会晤中意识到，由于中国在外交方面表现日渐强势，东南亚国家希望日本能在安全方面起带头作用。

安倍在采访中表示：“外界担心中国试图通过武力而非法治改变现状。如果中国选择走那条路，那么就不存在和平崛起了。”

“中国不应该走那条路，很多国家期望日本能强烈表达出这一看法。这些国家希望中国由此能在国际社会采取负责任的行动。”

日本媒体报道称，安倍已经批准可以击落无视警告闯入日本领空的外国无人机。中国对此作出回应。

中国国防部发言人耿雁生表示：“不要低估中国军队维护国家领土主权的坚定意志和决心。如果像日方所说采取击落等强制措施，就是对我的严重挑衅，是一种战争行为。我们必将采取果断措施予以反击，一切后果由肇事方承担。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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