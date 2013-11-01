中国国防部就日本干扰军演提出严正交涉

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月31日 - 中国国防部周四表示，中国已就日本舰机在中国军队演习区停留、干扰演习的举动向日方提出外交交涉。
中日关系数月来因钓鱼岛纷争陷入紧张状态。两国关系还因日本拒绝承认中国所称的日军在1931-1945年入侵中国时犯下的历史罪行而受到影响。
国防部发言人杨宇军表示，日本军舰和侦察机上周五闯入中方演习区，并长时间滞留。但他没有给出准确的演习地点。
杨宇军说，日本舰机对演习进行跟踪、侦察和监视。
杨宇军在新闻发布会上表示：“这不仅对我正常的演习活动造成干扰，而且危机我舰机航行安全，甚至可能引发误判、误伤等突发意外事件。”
“这是一种危险性极高的挑衅行为。中国国防部已就此向日方提出严正交涉。”
外交交涉通常是由外交部提出，所以国防部这一罕见举动表达出中国军方的愤怒。
一名日本前军事官员本周对路透表示，东海的局势令人担忧。
他说：“由于中国的活动越来越活跃，我们彼此发生对峙的可能性就越来越大。如果发生意外事件，这或许会让双边关系严重恶化。”（完）
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)