中国国防部就日本干扰军演提出严正交涉

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月31日 - 中国国防部周四表示，中国已就日本舰机在中国军队演习区停留、干扰演习的举动向日方提出外交交涉。

中日关系数月来因钓鱼岛纷争陷入紧张状态。两国关系还因日本拒绝承认中国所称的日军在1931-1945年入侵中国时犯下的历史罪行而受到影响。

国防部发言人杨宇军表示，日本军舰和侦察机上周五闯入中方演习区，并长时间滞留。但他没有给出准确的演习地点。

杨宇军说，日本舰机对演习进行跟踪、侦察和监视。

杨宇军在新闻发布会上表示：“这不仅对我正常的演习活动造成干扰，而且危机我舰机航行安全，甚至可能引发误判、误伤等突发意外事件。”

“这是一种危险性极高的挑衅行为。中国国防部已就此向日方提出严正交涉。”

外交交涉通常是由外交部提出，所以国防部这一罕见举动表达出中国军方的愤怒。

一名日本前军事官员本周对路透表示，东海的局势令人担忧。