日本自民党总裁候选人展示强硬立场

路透东京9月14日电（记者 Antoni Slodkowski）---日本自民党总裁候选人周五表示在有关中国的问题上将采取更加强硬的立场。这可能预示中日两国关系或进入更加艰难的时期。

民调显示，在野的自民党有望在年底众院选举中胜出，因此该党总裁有望成为下一任日本首相。

周五，六艘中国海监船抵达中日之间存在争议的钓鱼岛海域，两国关系出现两年来最紧张状况。

“日中关系到了恢复邦交正常化以来的最差水平，”现年55岁的日本自民党干事长石原伸晃称。“美日同盟关系不稳固，日本邻国不断进入日本领土，日本的和平与安全受到了很大威胁。”

石原伸晃此前向支持者表示正式参加将於9月26日举行的自民党总裁竞选，他目前处於领先位置。

在自民党总部参加竞选午宴的多名候选人都在讲话中提到中国，并显示出比执政的民主党更加强硬的立场。

2009年日本民主党执政後，日美关系变得紧张，不过现任首相野田佳彦修复了两国关系。

现年55岁的前日本防卫相石破茂被认为是石原伸晃的主要竞争对手，前者表示应该修改日本和平宪法，放宽对军事行动的限制。

“我们需要足够勇敢......作出我们至今认为正确的改变，”石破茂对支持者说道。“这是一个独立国家的宪法吗？”

57岁的日本前首相安倍晋三是五名候选人中立场最激进的。他表示，“中国试图威胁日本美丽的海洋，我将坚决保卫日本的领海和领土，以及日本公民的生命安全。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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