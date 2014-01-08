中日互称“伏地魔” 舆论战面临升级

路透北京1月7日 - 中国官方媒体周二警告日本不要扩大舆论战，此前两国互称对方为《哈利·波特》书中的“伏地魔”。

日本首相安倍晋三去年12月26日参拜了靖国神社，激怒了中国和韩国，并引发日本关键盟友美国的担忧。

中国驻英国大使刘晓明上周在英国《每日电讯报》发表署名文章称：“如果把军国主义比作日本的伏地魔，靖国神社无疑是藏匿这个国家灵魂最黑暗部分的‘魂器’。”

日本驻英国大使林景一周日也在《每日电讯报》发表名为“中国恐成亚洲伏地魔”的文章。

《人民日报》下属的《环球时报》称，“中日舆论战看来面临全面升级”。

“日本国家机器的舆论战能力很强，他们会调动本国的各种舆论力量，制造撬动世界舆论的杠杆，他们的目的就是要为安倍参拜靖国神社的恶劣性质巧妙化妆。”《环球时报》在评论中指出。

“我们要把自己的要求讲述得简单明了，就是日本首相不能参拜甲级战犯，因为他所参拜的是同希特勒、戈培尔一样的罪人。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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