中国多地爆发反日抗议活动

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透北京/成都9月16日电（记者 Michael Martina/Terril Yue Jones）---中国北京和其他多个城市周末爆发抗议活动，抗议者包围日本使馆，投掷石块、鸡蛋和瓶子，并冲击警戒线。日本首相野田佳彦呼吁中国政府确保在华日本公民和财产安全。
周日在深圳抗议活动中，警方动用催泪瓦斯、水柱和胡椒喷雾。
抗议者袭击了一家日本百货商店，抢夺警察盾牌和头盔。一名抗议者脸上带着血迹，至少一名警察被花盆砸中。
至少五个城市出现抗议者冲击商铺和袭击日本车以及餐馆的行为。日本放送协会(NHK)报导称，周六，在青岛，抗议者冲进一些日本人经营的工厂。NHK还表示，抗议至少蔓延至72座城市。
日本首相野田佳彦在NHK的一个谈话节目中表示，“很遗憾，这攸关日本国民和日本企业的安全。我希望中国政府保护他们的安全。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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