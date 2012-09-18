修正：日驻华使馆和多家日企周二暂停运行

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
（修正第二段错字）
路透北京/东京9月18日电---日本驻华使馆和数百家在华日资企业周二暂停运行，因中日钓鱼岛争端料将引发更多抗议活动。
中国社会反日情绪为数十年来最为激烈，导致丰田汽车(7203.T)和本田汽车(7267.T)等日资企业遭抗议和攻击，这些企业不得不暂停运营。中国官方媒体警告称，中日贸易关系可能恶化。
周二是“九一八事变”纪念日，预计在中国各地会爆发更多抗议活动。
目击者称，周二日本驻华使馆外再次聚集了数以百计的抗议者，一些人向使馆投掷水瓶。中国部署了大量警力保护使馆。
日本也加强在钓鱼岛周边防务，此前中国官媒报导称，有约1,000艘中国渔船编队奔赴钓鱼岛。
日本海上保安厅表示，目前尚无法确认中国渔船抵达该海域，但在当地时间清晨七点（2200 GMT）前发现一艘中国渔业巡逻船。
日本政府已组织采集信息，监控中国渔船的活动。
周末在中国的反日抗议活动主要针对日本使领馆，但至少在五个城市还波及商铺、餐馆和汽车经销店。
丰田和本田称其在青岛门店周末遭纵火，损毁严重。
据日本共同社报导，丰田周二表示计划暂停一些在华工厂的运营。
周一其他一些知名日本企业也宣布类似停业措施，并呼吁在华日本公民减少外出。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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