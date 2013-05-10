中国批评日本就冲绳主权归属的抗议

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月9日（记者 Megha Rajagopalan） - 对日本方面就《人民日报》刊文质疑冲绳主权提出抗议，中国周四予以批评。这可能进一步加剧中日由钓鱼岛主权问题引发的紧张关系。

《人民日报》周三刊发了一篇中国社科院学者撰写的题为“论《马关条约》与钓鱼岛问题”的文章，其中呼吁再议琉球群岛的主权归属。这引发日本向中国发出了外交抗议。

“中方不接受日方所谓‘抗议’，”中国外交部新闻发言人华春莹在例行记者会上表示。

“有关学者的署名文章反映了中国民众和学术界对钓鱼岛及相关历史问题的关注和研究。”

日本内阁官房长官菅义伟周三在例行记者会上表示，上述岛屿是日本领土。

“日本(对中国)发出了严正抗议，我们无法接受这篇文章，如果其代表中国政府的立场，”他表示。

菅义伟称，中国回应日本的抗议称文章属于学者作为个人撰写。（完）