中国谴责日本NHK经营委员否认南京大屠杀的言论

路透北京2月6日 - 中国外交部周三对日本广播协会（NHK）经营委员百田尚树否认存在南京大屠杀的言论作出谴责。

中国不断提醒世人日本曾实施的历史暴行，其中即包括南京大屠杀，中方称日本军队当时杀害了30万人。

二战结束后成立的远东国际军事法庭认定南京大屠杀死亡人数为14.2万人，但是一些保守派日本政客和学者否认曾发生过这起屠杀事件。

日本媒体本周援引百田尚树的话报道，南京大屠杀从未发生过。百田尚树还是一名小说家和评论员。

百田尚树后来在Twitter发帖称，有多少人在南京被杀并不清楚。

中国外交部周三晚间发表声明表示，这种言论是“对国际正义和人类良知的公然挑战”。

声明称，“南京大屠杀是日本军国主义在侵华战争中犯下的残暴罪行，铁证如山，国际社会对此早有定论。”

“日本国内极少数人试图抹杀、掩盖、歪曲这段历史，与日本领导人开历史倒车的错误行径一脉相承，应引起国际社会高度警惕。”（完）

编译：王凤昌 发稿：郑茵

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