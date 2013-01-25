习近平称希望通过对话磋商管控和解决钓鱼岛问题

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透北京1月25日 - 中国中共中央总书记习近平周五会见日本公明党党首山口那津男时表示,中方在钓鱼岛问题上的立场是一贯和明确的,希望通过对话磋商找到妥善管控和解决问题的有效办法
习近平称,中国重视发展中日关系的方针没有变化.两国间四个政治文件是中日关系的压舱石,应坚持遵守.日方应尊重中国人民的民族感情,正确处理历史问题.
"日方应正视历史和现实,以实际行动,同中方共同努力,通过对话磋商找到妥善管控和解决问题的有效办法."中国外交部网站引述习近平称.
山口那津男向习近平转交日本首相安倍晋三的亲笔信,安倍在信中表示,日中关系是最重要的双边关系之一,愿从大局出发,推动日中战略互惠关系向前发展.
山口那津男并不在日本政府中担任正式职务,不过他是相对鸽派的公明党领导人.上个月公明党与自民党组成执政联盟,自民党领导人安倍晋三担任首相.(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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