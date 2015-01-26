特写：中国食品安全问题频现 日本大米受追捧

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海/东京1月26日（记者 Alexandra Harney/Yuka Obayashi） - 先是欧洲婴幼儿配方奶粉，后来是新西兰牛奶。如今，中国一些消费者又将“天价”日本大米列入日用品清单，因为担心国产大米不安全。
据日本全国农业合作协会联盟数据，去年中国从日本进口160吨大米。这样的进口量不算大，但比起2013年增长了两倍多，这样的趋势反映出中国消费者对本国农产品安全的信心下降。
“中国的大米是被农药泡大的，”一名昵称为莹莹的商户说，“ 日本米没有重金属污染。”莹莹去年8月起在淘宝上代购日本大米。
工业化产生的污染已对中国的水土造成严重损害。2013年5月，广东官员称大米抽检中发现有44%的样本镉含量超标。
中国环保部和国土资源部去年4月发布全国土壤污染状况调查公报，称全国土壤总的点位超标率为16.1%。
中国部分地区土壤污染严重，以致当地一些大米种植户不吃自己种植的大米。
“镉大米”事件曝光后，一些中国消费者改吃泰国大米，因认为其安全且价格能够承受。
相比之下，日本大米价格昂贵，并且在中国不容易买到。进口日本大米在网上超市PinStore的售价为1公斤74元人民币，而中国国产大米在该超市的售价最低1公斤约7.5元。
中国有越来越多消费者通过淘宝等在线平台，直接向在日本的卖家购买大米。
据淘宝数据，曾有人以1,499元人民币（241美元）的价格购买5公斤日本大米。
但有的消费者对日本大米令人瞠目的价格毫不在意。
“（日本大米）比大陆的米好多了，一分钱一分货，口感味道都不错。” 一位买家兴奋地在淘宝评论。
中国每年大米消费量约1.2亿吨，海关数据显示中国2014年1-11月进口了逾220万吨大米，其中120万吨来自越南，62.6万吨来自泰国。
日本的大米出口量很小，2014年1-11月仅出口3,777吨大米，但该国希望扩大对亚洲国家的大米出口。
但日本若要通过正常出口渠道扩大对中国的大米出口，步伐可能相对缓慢，因日本只有一家米厂获中国当局许可向中国供应精米。
其他米厂已开始申请程序，但缺乏进展。一名日本政府官员称，有的供应商已经苦等三年了。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率