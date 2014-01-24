香港《经济日报》：安倍四处点火 中日动武风险增

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
（1月24日社评）
日本首相安倍晋三昨在瑞士批中国军事扩张，他近日四处妖魔化中国，北京则猛力反驳，外界忧中日先则口角继而动武。
安倍在国际间恶人先告状，北京亦大力驳斥，罕有地透过40多位驻外大使在海外媒体撰文，向国际社会表明安倍才是制造麻烦、挑战二战后世界秩序与和平的“佛地魔”。中日在国际间针锋相对，外界忧两国已现口角，未来会否动武。
安倍政府面对的内部挑战，是“安倍经济学”恐失败收场。皆因安倍经济学的头两枝箭，即大量印钞、大增政府开支，对推动经济复苏作用有限、对股市的刺激药效亦渐减，最关键的第三枝箭，即推动经济结构改革，在既得利益者力阻下裹足不前，乍现的复苏曙光恐仅回光返照，无以为继。
更何况，安倍面临极大的政治宿命，就是消费税率将在4月由5%调高至8%。调高消费税势惹国民不满，更打击消费和经济。重重挑战当前，安倍恐更趋右倾，藉进一步挑衅中国，以转移国民对内政与经济的不满，并争取日本政坛主流的右翼支持，以保相位。
至于中国今年亦要推动一系列经济、社会改革，折腾与阵痛势难免，北京必须赢取民意强大支持，才能凝聚能量推动改革，故在中日博弈间不能示弱，言行上要强硬，树立更大政治权威，闯改革难关。
有国际安全问题专家昨在经济论坛上已表达忧虑，担心中日是今年全球最大地缘危机之一。若安倍继续玩火，不但破坏亚太和平稳定，更恐拖累区内经济及金融市场。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。