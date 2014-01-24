香港《经济日报》：安倍四处点火 中日动武风险增

（1月24日社评）

日本首相安倍晋三昨在瑞士批中国军事扩张，他近日四处妖魔化中国，北京则猛力反驳，外界忧中日先则口角继而动武。

安倍在国际间恶人先告状，北京亦大力驳斥，罕有地透过40多位驻外大使在海外媒体撰文，向国际社会表明安倍才是制造麻烦、挑战二战后世界秩序与和平的“佛地魔”。中日在国际间针锋相对，外界忧两国已现口角，未来会否动武。

安倍政府面对的内部挑战，是“安倍经济学”恐失败收场。皆因安倍经济学的头两枝箭，即大量印钞、大增政府开支，对推动经济复苏作用有限、对股市的刺激药效亦渐减，最关键的第三枝箭，即推动经济结构改革，在既得利益者力阻下裹足不前，乍现的复苏曙光恐仅回光返照，无以为继。

更何况，安倍面临极大的政治宿命，就是消费税率将在4月由5%调高至8%。调高消费税势惹国民不满，更打击消费和经济。重重挑战当前，安倍恐更趋右倾，藉进一步挑衅中国，以转移国民对内政与经济的不满，并争取日本政坛主流的右翼支持，以保相位。

至于中国今年亦要推动一系列经济、社会改革，折腾与阵痛势难免，北京必须赢取民意强大支持，才能凝聚能量推动改革，故在中日博弈间不能示弱，言行上要强硬，树立更大政治权威，闯改革难关。

有国际安全问题专家昨在经济论坛上已表达忧虑，担心中日是今年全球最大地缘危机之一。若安倍继续玩火，不但破坏亚太和平稳定，更恐拖累区内经济及金融市场。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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