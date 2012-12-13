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时事要闻 | 2012年 12月 13日 星期四 15:08 BJT

日本称抗议中国飞机飞临钓鱼岛

路透东京12月13日电 - 日本外务省表示，日本周四向中国提出正式抗议，因中国海监一架飞机进入钓鱼岛空域。

日本外务省称，这促使日本军方派出八架F-15战机紧急升空。

自日本政府9月签署购岛协议以来，中日关系日趋紧张。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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(Reporting By Shuzhen Zhu)

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