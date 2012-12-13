日本称抗议中国飞机飞临钓鱼岛

法国总统候选人菲永民调支持率继续下滑 料无缘第二轮对决
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报道指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。
路透东京12月13日电 - 日本外务省表示，日本周四向中国提出正式抗议，因中国海监一架飞机进入钓鱼岛空域。
日本外务省称，这促使日本军方派出八架F-15战机紧急升空。
自日本政府9月签署购岛协议以来，中日关系日趋紧张。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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(Reporting By Shuzhen Zhu)
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报道指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。
路透华盛顿3月2日 - 据Indianapolis Star周四报导，美国副总统彭斯担任印第安纳州长期间，偶尔在讨论敏感事件及国土安全问题时使用私人邮箱处理公务，且该账户去年夏季遭到黑客攻击。
路透华盛顿3月2日 - 一名直接知悉情况的消息人士周四称，美国白宫提议将美国国家环境保护局(EPA)的预算削减四分之一，将矛头对准气候变化项目，以及那些旨在防止空气和水受到污染的项目。