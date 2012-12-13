日本称抗议中国飞机飞临钓鱼岛

法国总统候选人菲永民调支持率继续下滑 料无缘第二轮对决

路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报道指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。