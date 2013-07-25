中国军用飞机飞越冲绳公海 日战机紧急升空应对

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委（更新版）
路透北京4月10日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透东京7月24日 - 中国一架军用飞机周三首次飞越接近日本南部岛屿的太平洋公海海域上空，日本紧急出动战机应对，并认为中国此举旨在彰显海上扩张。
中日关系因东海争端一直比较紧张。
日本防卫厅称，周三午间时分，中国一架运-8预警机飞过日本冲绳本岛与宫古岛之间的太平洋海域上空，然后又按原路返回东海海域上空。
“我认为，这表明中国将走向进一步的海上扩张，”日本防卫大臣小野寺五典（Itsunori Onodera）对记者说。日本放送协会（NHK）播放了小野寺五典的言论。
路透尚未联系到中国政府发言人对此发表评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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