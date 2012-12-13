日本抗议中国飞机飞临钓鱼岛（更新版）

法国总统候选人菲永民调支持率继续下滑 料无缘第二轮对决
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报道指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。
路透东京12月13日(记者 Kiyoshi Takenaka) - 日本外务省表示，日本周四向中国提出正式抗议，因一架中国海监飞机进入钓鱼岛空域。
日本外务省称，该事件促使日本军方八架F-15战机紧急升空。日本官员随后表示，中国飞机离开了上述空域。
自日本政府9月签署“购岛”协议以来，中日关系紧张程度加剧。
日本内阁官房长官藤村修（Osama Fujimura）对记者表示：“尽管我们多次警告，中国政府派出的船只仍连续三天进入钓鱼岛海域。”
“此外，我们对中国以这种方式闯入我方空域感到非常遗憾。”他说日本已正式通过外交渠道向中国提出抗议。
日本防务省的一名发言人称，就他所知，这是中国飞机今年首次进入钓鱼岛附近空域。
但中国方面表示，中国飞机属完全正常的飞行，并要求日本停止进入钓鱼岛附近的海域和空域。
中国外交部发言人洪磊周四在例行记者会上表示：“钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土，中国海监飞机在钓鱼岛空域飞行是完全正常的。”
“中方要求日本停止在钓鱼岛海域、空域的非法活动。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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