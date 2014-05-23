中国警告日本不要插手南海争议

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透北京5月23日 - 中国周五警告日本不要企图插手南海争议；一天前，日本首相安倍晋三对南海紧张局势表示担心，称中方单方面开采活动导致地区紧张。
“日方有关言论罔顾事实，混淆是非，目的是企图插手南海争议，达到其不可告人的政治目的。”中国外交部发言人洪磊在例行记者会上说道。
“中方敦促日方停止一切挑衅言行，以实际行动维护地区和平稳定。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。