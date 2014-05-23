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时事要闻 | 2014年 5月 23日 星期五 18:37 BJT

中国警告日本不要插手南海争议

路透北京5月23日 - 中国周五警告日本不要企图插手南海争议；一天前，日本首相安倍晋三对南海紧张局势表示担心，称中方单方面开采活动导致地区紧张。

“日方有关言论罔顾事实，混淆是非，目的是企图插手南海争议，达到其不可告人的政治目的。”中国外交部发言人洪磊在例行记者会上说道。

“中方敦促日方停止一切挑衅言行，以实际行动维护地区和平稳定。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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