中国指责日本政客自欺欺人

路透北京10月28日 - 中国外交部周一称，日本领导人不断发表涉华挑衅言论表明了日本政客掩耳盗铃的狂妄和心虚。一天前，日本首相安倍晋三称，准备对中国采取更强硬态度。

安倍周日对日本自卫队称，日本不会容忍使用武力改变地区现状的行为。

当被问及对安倍的言论有何评论时，中国外交部发言人华春莹表示：“日本领导人不断发表涉华挑衅言论再次表明了日本政客掩耳盗铃的狂妄和心虚。”

华春莹在例行记者会上称：“日方对钓鱼岛采取的单方面行动从一开始就是非法和无效的，中方从未接受并坚决反对。打破钓鱼岛问题现状的不是别人，正是日本自己。”

华春莹指出，“中国军队飞机在东海有关海域进行的正常训练和飞越活动，符合国际法和国际实践，有关方面完全不必大惊小怪、小题大作。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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