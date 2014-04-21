中国扣押日本船只可能伤害日本企业--日官房长官

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透东京4月21日 -日本内阁官房长官菅义伟周一表示，中国扣押日本航运公司商船三井(9104.T)的一艘船只，以履行二次世界大战期间的合约偿付责任，该事件“令人深感遗憾”，同时可能损及当地的日本企业。
菅义伟在一例行记者会上表示，日本要求中国政府提供扣押船只讯息，同时期望北京当局采取适当行动。
菅义伟拒绝就首相安倍晋三向靖国神社献祭置评，但他称这件事情并未影响安倍与美国总统奥巴马的峰会；奥巴马将于周三抵达日本进行国事访问。(完)
(编译 张明钧; 审校 张荻)
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路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。