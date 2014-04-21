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时事要闻 | 2014年 4月 21日 星期一 12:11 BJT

中国扣押日本船只可能伤害日本企业--日官房长官

路透东京4月21日 -日本内阁官房长官菅义伟周一表示，中国扣押日本航运公司商船三井(9104.T)的一艘船只，以履行二次世界大战期间的合约偿付责任，该事件“令人深感遗憾”，同时可能损及当地的日本企业。

菅义伟在一例行记者会上表示，日本要求中国政府提供扣押船只讯息，同时期望北京当局采取适当行动。

菅义伟拒绝就首相安倍晋三向靖国神社献祭置评，但他称这件事情并未影响安倍与美国总统奥巴马的峰会；奥巴马将于周三抵达日本进行国事访问。(完)

(编译 张明钧; 审校 张荻)

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