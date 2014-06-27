中国一渔船在钓鱼岛附近海域沉没（更新版）

美国副总统彭斯称将与中日韩找出应对朝鲜的和平方案
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。
（新增《京华时报》微博内容）
路透北京6月27日 - 新华社周五报导称，中国一艘渔船在钓鱼岛以北海域作业时进水沉没，多名渔民失踪。目前尚不清楚该船沉没原因。
新华援引海军消息人士的说法称，事故发生在周五上午，事发地在钓鱼岛附近。
“事故发生原因尚不清楚。两艘中国海军救援船正赶往事发海域，”新华报导称。
日本海岸警卫队称，他们已向事发区域派出一架飞机和一艘巡逻艇。事发海域在钓鱼岛以北约120公里处。
《京华时报》在其微博上称，该渔船在钓鱼岛以北海域作业进水沉没，10名人员落水，随后在附近海域执行任务的2艘海军舰艇前往搜救，目前5名船员已被1艘过往船舶救起，仍有5人失踪，搜救行动仍在进行中。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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