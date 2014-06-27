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时事要闻 | 2014年 6月 27日 星期五 17:53 BJT

中国一渔船在钓鱼岛附近海域沉没（更新版）

（新增《京华时报》微博内容）

路透北京6月27日 - 新华社周五报导称，中国一艘渔船在钓鱼岛以北海域作业时进水沉没，多名渔民失踪。目前尚不清楚该船沉没原因。

新华援引海军消息人士的说法称，事故发生在周五上午，事发地在钓鱼岛附近。

“事故发生原因尚不清楚。两艘中国海军救援船正赶往事发海域，”新华报导称。

日本海岸警卫队称，他们已向事发区域派出一架飞机和一艘巡逻艇。事发海域在钓鱼岛以北约120公里处。

《京华时报》在其微博上称，该渔船在钓鱼岛以北海域作业进水沉没，10名人员落水，随后在附近海域执行任务的2艘海军舰艇前往搜救，目前5名船员已被1艘过往船舶救起，仍有5人失踪，搜救行动仍在进行中。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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