中国一渔船在钓鱼岛附近海域沉没

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月27日 - 新华社周五报道称，中国一艘渔船在钓鱼岛以北海域作业时进水沉没，多名渔民失踪。目前尚不清楚该船沉没原因。
新华援引海军消息人士的说法称，事故发生在周五上午，事发地在钓鱼岛附近。
“事故发生原因尚不清楚。两艘中国海军救援船正赶往事发海域，”新华报道称。
日本海岸警卫队称，他们已向事发区域派出一架飞机和一艘巡逻艇。事发海域在钓鱼岛以北约120公里处。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。