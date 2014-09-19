中日韩同意确保地缘政治风险不会威胁经济复苏

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透澳洲凯恩斯9月19日 - 日本、中国和韩国的金融决策官员周五认同，将共同努力，确保地缘政治紧张局势不会威胁到该地区的经济复苏和金融稳定。
“我们认为全球经济继续复苏，但复苏步伐不均衡且仍有下行风险，”中日韩财长和央行总裁在三方会议上称，这次会议是在澳洲凯恩斯的20国集团(G20)财经首脑会议间隙召开的。
三方重申需要进行经济、财政合作，以实现地区稳定和增长。三方并同意于2015年5月在阿塞拜疆巴库再次进行政策对话。(完)
(编译 艾茂林; 审校 张涛)
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路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透横滨5月4日 - 惠誉董事Mervyn Tang周四表示，只要日本政府制定出可信的财政整顿计划，第三次推迟上调消费税这一个因素，不会引发该国主权债信评级被下调。
路透日本横滨5月4日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周四表示，亚开行将与中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB/亚投行)、以及“一带一路”计划下投资的项目进行合作，而不是竞争。