中日韩财经领袖同意抵制所有形式的贸易保护主义--公报

路透日本横滨5月5日 - 中日韩三国财经领导人周五在三边会议上同意抵制所有形式的贸易保护主义，在反对美国总统特朗普提倡的保护主义政策方面，立场比20国集团(G20)强硬。

“我们认为，贸易是推动经济增长和发展的最重要引擎之一，而经济增长将有助于提高生产率和创造就业，”中日韩三国财长和央行总裁在会后发表的公报中称。

“我们将反对所有形式的保护主义。”公报称，保留了G20财经首长3月在德国开会时，因受美方压力而被剔除的一句话。

在特朗普喊出美国优先及退出多边贸易协议后，中国自我定位为自由贸易的支持者。

中日韩财经首长会议公报称，拜期待已久的制造业及贸易周期性复苏之赐，亚洲经济体预计将维持相对强劲的增长。

但公报也警告指出依然存在下档风险，并呼吁决策者使用“所有必要政策工具”，以实现强劲、可持续的、均衡且包容的增长。

“我们将继续在中国、日本和韩国之间进行高度交流和合作，以在全球经济不确定性上升和地缘政治紧张的背景下应对可能出现的金融失稳，”公报称。

公报还称，这三个国家同意在G20框架下加强合作，并一同努力让7月汉堡G20峰会成功召开。

这次三边会晤是在日本横滨召开的亚洲开发银行年会间隙举行的。(完)