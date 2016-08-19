中日韩就举行三国外长会议进行磋商

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透北京8月18日 - 中国外交部周四称，中国正在与日本和韩国就举行三国外长会议进行磋商，但未说明会议的具体日期。
上月，日本外务省一名高级官员称，日本正考虑在8月底举行三国外长会议，但中日关系紧张令外界担忧会议眼下很难举行。
本周一家日本报纸报导称，中日韩三国正就下周举行外长会议进行磋商。
中国外交部称，今年中日韩合作协调国轮至日本担任，根据惯例，三方将在日本举办中日韩合作的一系列相关会议。
“近来，日方多次提出希邀请中韩两国外长赴日共同举行第八次中日韩外长会，就三方合作进行探讨，”中国外交部发言人称。
“目前三方正就会议的具体日期进行协商。”
中日韩外长会是商讨朝鲜核及导弹计划等地区问题的重要平台。(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。