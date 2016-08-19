版本:
中国
时事要闻 | 2016年 8月 19日 星期五 10:21 BJT

中日韩就举行三国外长会议进行磋商

路透北京8月18日 - 中国外交部周四称，中国正在与日本和韩国就举行三国外长会议进行磋商，但未说明会议的具体日期。

上月，日本外务省一名高级官员称，日本正考虑在8月底举行三国外长会议，但中日关系紧张令外界担忧会议眼下很难举行。

本周一家日本报纸报导称，中日韩三国正就下周举行外长会议进行磋商。

中国外交部称，今年中日韩合作协调国轮至日本担任，根据惯例，三方将在日本举办中日韩合作的一系列相关会议。

“近来，日方多次提出希邀请中韩两国外长赴日共同举行第八次中日韩外长会，就三方合作进行探讨，”中国外交部发言人称。

“目前三方正就会议的具体日期进行协商。”

中日韩外长会是商讨朝鲜核及导弹计划等地区问题的重要平台。(完)

(编译 王琛；审校 张荻)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐