版本:
中国
时事要闻 | 2015年 10月 26日 星期一 17:12 BJT

中日韩将举行领导人会议（更新版）

路透北京10月26日 - 中国和韩国称，中国国务院总理李克强10月31日-11月2日期间对韩国进行访问时，中日韩三国将举行领导人会议。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上没有提到会议的具体日期；日本媒体曾报导称，领导人会议将于11月1日在首尔举行。

韩国总统朴槿惠的办公室称，朴槿惠将于10月31日与李克强会面，不过没有宣布三国领导人会议以及日本首相安倍晋三访问韩国的具体日期。

朴槿惠本月早些时候称，希望三方会议有助于清除改善与日本关系的障碍，提升东北亚的稳定性。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐