中日韩将举行领导人会议（更新版）

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月26日 - 中国和韩国称，中国国务院总理李克强10月31日-11月2日期间对韩国进行访问时，中日韩三国将举行领导人会议。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上没有提到会议的具体日期；日本媒体曾报导称，领导人会议将于11月1日在首尔举行。
韩国总统朴槿惠的办公室称，朴槿惠将于10月31日与李克强会面，不过没有宣布三国领导人会议以及日本首相安倍晋三访问韩国的具体日期。
朴槿惠本月早些时候称，希望三方会议有助于清除改善与日本关系的障碍，提升东北亚的稳定性。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。