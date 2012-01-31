南苏丹原油停产 中日急於找寻出路

路透新加坡1月30日电（记者 Florence Tan）---南苏丹石油出口供应中断导致其主要买家中国和日本争夺替代品，推高本已处於纪录高位的原油现货市场升水。

南北苏丹的争端导致南苏丹停止生产石油，该国日产量预计约为35万桶。

根据中国海关数据，中国是南苏丹石油的主要买家，2011年日买入约26万桶。此外，中国和伊朗在石油合同条款上出现争端，中国因此减少伊朗石油进口。这些导致中国需要找到每日约54.5万桶原油的进口替代，约占其原油日进口量的10%。

“因为整体数量不小，解决突然的供应中断并非易事。亚洲炼厂原料供应更加紧张。”石油咨询机构Purvin & Gertz高级合伙人Victor Shum认为。

去年地震导致核电站瘫痪，日本发电用油需求大增，令地区现货市场可供石油非常有限，不大可能缓解眼下的供应缺口。

供应中断推升原油现货升水至纪录高位。价格可能进一步上涨，不过第二季炼厂检修可能限制现货升水涨幅。

苏丹周日放行了装有南苏丹石油的船只，不过没有同意从该国港口出口更多石油。

南苏丹停产导致对中国石油天然气集团公司CNPET.UL、马来西亚国家石油公司（Petronas）PETR.UL和印度石油和天然气公司(ONGC.NS)的石油供应中断。

“我们预计装船计划可能因停产被迫推迟。我们希望尽快找到解决方案。”其中一家公司的管理人员称。

南苏丹生产的重质低硫原油受到日本客户和中国炼厂的欢迎。这些原油常被掺入燃料油中，以稀释硫浓度，再被卖到日本和台湾等地用於发电。

“中国年初已减少伊朗原油进口，南苏丹原油中断则是雪上加霜。这意味着中国不得不考虑中东和大西洋沿岸国家的替代进口。”FACTS全球能源的分析师Roy Jordan表示。

“南苏丹石油产量在全球来看并不算大，但是加剧了市场对供应中断的忧虑。”澳新银行分析师Natalie Roberston认为。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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