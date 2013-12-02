日本称将继续要求各航空公司不向中国提交飞行计划

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透东京12月2日 -日本内阁官房长官菅义伟周一称，日本商用飞机飞越中国划设的东海防空识别区时不会通知中方，这个政策不会改变。
日本政府之前要求该国航空公司不按照中国东海航空识别区的要求向中方提交飞行计划，当被问及日本政府是否计划改变这一政策时，菅义伟回复道：“我们的立场不会改变。”
日本航空(9201.T)和全日空(9202.T)稍早亦告诉路透，不会改变前述做法。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。