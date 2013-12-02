版本:
中国
时事要闻 | 2013年 12月 2日 星期一 12:49 BJT

日本称将继续要求各航空公司不向中国提交飞行计划

路透东京12月2日 -日本内阁官房长官菅义伟周一称，日本商用飞机飞越中国划设的东海防空识别区时不会通知中方，这个政策不会改变。

日本政府之前要求该国航空公司不按照中国东海航空识别区的要求向中方提交飞行计划，当被问及日本政府是否计划改变这一政策时，菅义伟回复道：“我们的立场不会改变。”

日本航空(9201.T)和全日空(9202.T)稍早亦告诉路透，不会改变前述做法。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐