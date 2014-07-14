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时事要闻 | 2014年 7月 14日 星期一 09:04 BJT

安倍晋三希望11月APEC会议期间与中国举行峰会

路透7月14日 - 日本首相安倍晋三周一表示，希望11月在北京召开亚太经合组织(APEC)领导人会议时与中国举行峰会。

安倍晋三自2012年末出任日本首相以来，尚未与中国举行过峰会。(完)

(编译 王兴亚；审校 龚芳)

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