中国排除近期举行中日峰会可能性--媒体（更新版）

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透上海7月30日 - 《中国日报》周二引述未具名中国官员的话称，中国排除近期举行中日首脑峰会的可能性。此前日本方面提议举行峰会，以化解两国领土争议。
日本外务省外务次官斋木昭隆目前正在中国访问。斋木昭隆此次访问中国，是日本首相安倍晋三试图改善两国关系的最新举动。
据《中国日报》报道，前述未具名的中国官员呼吁日本政府采取切实行动，以改善中日关系，而不是说空话。
安倍顾问饭岛勋周日称，基于他7月中旬在北京与中国官员的对话，中日首脑峰会可能为期不远。《中国日报》称饭岛勋的言论具有误导性。
《中国日报》引述该中国官员的话称：“饭岛勋周日跟记者说的话不是真的，是捏造的，出于日本国内政治的需要。”
日本外务省一名消息人士称没有看到《中国日报》的报道，无法就此直接置评，但称中日峰会仍有可能“在适当的时机”举行。
“（中日）首脑峰会或外长峰会的具体日期确实还没定下来，”该消息人士说，“但这并不意味着未来就不会举行峰会。”
中国外交部网站周一发布的声明称，饭岛勋近期未与任何中国政府官员会面。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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