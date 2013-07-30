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路透中文国际短讯 | 2013年 7月 30日 星期二 11:37 BJT

中国排除近期举行中日峰会可能性--媒体

《中国日报》周二引述未具名中国官员的话称，中国排除近期举行中日首脑峰会的可能性。此前日本方面提议举行峰会，以化解两国领土争议。该中国官员呼吁日本政府采取切实行动，以改善中日关系，而不是说空话。图为2013年4月23日资料图片，显示中国海监船在中日争议岛屿附近。路透
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